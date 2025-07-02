6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة

كما استشهد طفل جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منتظري المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع.
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