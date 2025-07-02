الأربعاء 2025-07-02 02:14 م
 

6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد طفل جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منتظري المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع.

 
 
gnews

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