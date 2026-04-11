6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

السبت، 11-04-2026 09:37 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر السبت، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة مسيّرة قصفت تجمعا للفلسطينيين قرب أنقاض أحد المساجد في منطقة بلوك (9) داخل المخيم، مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 فلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء إلقاء طائرة مسيّرة قنبلة على خيمة تؤوي نازحين غرب بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
 
 


