60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

10:02 م

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الوكيل الإخباري- أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم العاشر من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. اضافة اعلان





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "قرابة 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.



وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.