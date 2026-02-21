60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب، إن 60 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.
