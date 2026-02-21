الأحد 2026-02-22 12:02 ص

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
السبت، 21-02-2026 10:03 م

الوكيل الإخباري-   أدى نحو 60 ألف مصلٍ، مساء السبت، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب، إن 60 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

 
 


