60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
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