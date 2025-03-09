60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

10:04 م

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الوكيل الإخباري- أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم التاسع من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. اضافة اعلان





وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.