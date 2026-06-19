60 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 60 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
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