60 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

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