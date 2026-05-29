الجمعة 2026-05-29 04:41 م

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الجمعة، 29-05-2026 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أدى قرابة 60 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة المفروضة على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء الصلاة في رحابه، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين عبر أبواب البلدة القديمة والمسجد.

 
 


