 
الثلاثاء 2025-03-18 11:48 م
 

60 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أدى 60 ألف مصل، مساء الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك في ليلة الثامن عشر من رمضان.
 
 
gnews

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