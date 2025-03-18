60 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

10:58 م

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الوكيل الإخباري- أدى 60 ألف مصل، مساء الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك في ليلة الثامن عشر من رمضان.