السبت 2025-05-31 03:39 م
 

60 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

غزة
غزة
 
السبت، 31-05-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 60 شهيدا، بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 284 إصابة. وأشارت إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة، نظرا لصعوبة الوصول إليها.

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وبينت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه مازال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و381 شهيدا، و124 ألفا و 54 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.


وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت (4 آلاف و117 شهيدا، و 12 ألفا و 13 إصابة).

 
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