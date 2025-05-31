60 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

وبينت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه مازال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و381 شهيدا، و124 ألفا و 54 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت (4 آلاف و117 شهيدا، و 12 ألفا و 13 إصابة).
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