600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

ونقلت الوكالة عن مصادر أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما منعت الشرطة الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
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