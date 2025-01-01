 
الأربعاء 2025-01-01 10:16 م
 

600 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الأربعاء، 01-01-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 632 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن مصادر أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما منعت الشرطة الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
 
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