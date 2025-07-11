61 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,823 شهيدًا و137,887 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023م.
وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت 7,261 شهيدًا و25,846 جريحًا.
وذكرت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6 شهداء وأكثر من 20 جريحًا، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات إلى 788 شهيدًا وأكثر من 5,199 جريحًا.
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