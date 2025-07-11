61 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 61 شهيدًا و231 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,823 شهيدًا و137,887 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023م.