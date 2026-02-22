614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن شهيدين و3 إصابات وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن الإحصائية التراكمية لعدد الضحايا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023 بلغت 72,072 شهيدًا و171,741 مصابًا.
