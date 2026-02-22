614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

01:45 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء في القطاع بنيران الاحتلال الإسرائيلي 614 وإجمالي عدد الإصابات 1643، وإجمالي جثث الشهداء التي تم انتشالها 726. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن شهيدين و3 إصابات وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إلى أن الإحصائية التراكمية لعدد الضحايا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023 بلغت 72,072 شهيدًا و171,741 مصابًا.





