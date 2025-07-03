63 شهيدا منذ الفجر في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وأضافت أن من بين الشهداء، 28 فلسطينياً برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال تجمعا للفلسطينيين على الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين هم: محمد سعود الاشرم، ومحمد رزق ياسين، وعبد الله فضل أبو ريان.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
-
يديعوت أحرونوت: مجموعات مسلحة تعمل ضد حماس في غزة
-
17 شهيدًا بغزة في غارات إسرائيلية منذ فجر الخميس
-
مصاب برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
-
26 مجزرة يرتكبها الاحتلال بغزة خلال يومين
-
الاحتلال يقتحم دورا جنوبي الخليل
-
السعودية تدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على الضفة
-
شهداء وجرحى بقصف نازحين في خان يونس