الخميس 2025-07-03 11:37 ص
 

63 شهيدا منذ الفجر في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 09:32 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر طبية، باستشهاد 63 فلسطينياً منذ فجر اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت أن من بين الشهداء، 28 فلسطينياً برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال تجمعا للفلسطينيين على الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين هم: محمد سعود الاشرم، ومحمد رزق ياسين، وعبد الله فضل أبو ريان.

وفا
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جوتا رفقة محمد صلاح في أحد المباريات

فن ومشاهير وفاة نجم ليفربول في حادث سير مروع

عخع

فن ومشاهير بعد خلع الحجاب.. إطلالة صادمة لأمل حجازي (صور)

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد

خنهت

منوعات معلم فرنسي يقلي بيضة على أرض ملعب المدرسة وسط موجة حر - صورة

ارشيفية

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

8ه

منوعات بقعة وردية غامضة تثير الجدل في سماء السعودية.. وخبراء يوضحون التفسير - صور

ل

أخبار محلية ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية

ا

أخبار محلية محاضرة عن الأبعاد الديموغرافية للأمن الوطني



 
 





الأكثر مشاهدة