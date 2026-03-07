السبت 2026-03-07 07:56 م

640 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات
غزة
 
السبت، 07-03-2026 06:27 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 48 الماضية، بلغ 3 شهداء، و 3 إصابات.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 640 شهيدا وإجمالي عدد الإصابات 1707 وإجمالي حالات الانتشال 753 حالة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين في الخليل

اليونيفيل

عربي ودولي الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

المنامة

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في المنامة

وزارة الخارجية الأميركية

عربي ودولي واشنطن: إجلاء آلاف الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: كوبا تتفاوض معي ومع روبيو بشأن اتفاق

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027

أخبار محلية "التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب



 






الأكثر مشاهدة