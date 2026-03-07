640 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 640 شهيدا وإجمالي عدد الإصابات 1707 وإجمالي حالات الانتشال 753 حالة.
