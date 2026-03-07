640 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 48 الماضية، بلغ 3 شهداء، و 3 إصابات.

