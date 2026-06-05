65 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 65 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليه، منذ ساعات الصباح الباكر.
يُشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ ثلاث سنوات الفلسطينيين من محافظات الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
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