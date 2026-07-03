65 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

04:10 م

الوكيل الإخباري- أدى نحو 65 ألف مصل، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافد عشرات الآلاف الفلسطينيين إلى صلاة الجمعة منذ ساعات الصباح الباكر، وذلك رغم تضييقات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها، وبخاصة عند باب الأسباط، حيث نصبت قوات الاحتلال سواتر حديدية وأعاقت وصول المصلين.





