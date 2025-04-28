65 ألف حالة مرضية تعاني من سوء التغذية وصلت لمستشفيات غزة

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة، خاصة بين الأطفال والرُّضع.

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وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد تجاوزت 65 ألف حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في القطاع يعانون من الجوع اليومي.



ودان المكتب بأشد العبارات هذه الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.