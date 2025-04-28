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65 ألف حالة مرضية تعاني من سوء التغذية وصلت لمستشفيات غزة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
 
الإثنين، 28-04-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة، خاصة بين الأطفال والرُّضع.

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وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد تجاوزت 65 ألف حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في القطاع يعانون من الجوع اليومي.


ودان المكتب بأشد العبارات هذه الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.


وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعن تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء، كما حمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال.

 
gnews

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فلسطين 65 ألف حالة مرضية تعاني من سوء التغذية وصلت لمستشفيات غزة



 
 





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