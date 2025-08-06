650 ألف طفل في القطاع حياتهم معرضة للخطر لعدم توفر الغذاء

وأضاف أن هنالك حاجة عاجلة إلى الأوكسجين ومستلزمات التعقيم وأدوات التخدير والأدوية المزمنة.
وتحدث النمس عن استهداف إسرائيل لمقر الهلال الأحمر في خانيوس، إضافة لاستشهاد عدد من كوادر الهلال.
وأكد النمس حاجة القطاع لحليب الأطفال بظل وجود 61 ألف امرأة حامل في قطاع غزة بحاجة لرعاية طبية و650 ألف طفل حياتهم معرضة للخطر لعدم توفر الغذاء.
"منذ اغلاق معبر رفح جنوب غزة وإدخال المساعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لا يصل شيء باستثناء ما وصل قبل 24 ساعة حيث وصل شحنة دواء وحاليا موجودة بمخازن منظمة الصحة العالمية" وفق النمس
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