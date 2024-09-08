%69 من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إن 69% من أطفال قطاع غزة (من عمر يوم وحتى 10 سنوات) تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال، بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم. اضافة اعلان





وأوضحت أن الحملة مستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتي غزة والشمال.