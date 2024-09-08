%69 من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

وأوضحت أن الحملة مستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتي غزة والشمال.
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