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%69 من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

أطفال غزة
أطفال غزة
الأحد، 08-09-2024 03:38 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إن 69% من أطفال قطاع غزة (من عمر يوم وحتى 10 سنوات) تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال، بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم.اضافة اعلان


وأوضحت أن الحملة مستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتي غزة والشمال.
 
gnews

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