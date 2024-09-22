7 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غربي غزة

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، إن “الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة كفر قاسم التي تؤوي مئات من النازحين في مخيم الشاطئ”.
وأضاف بصل في بيان مقتضب، أن “القصف أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بينهم حالات خطيرة”.
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