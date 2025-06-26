7 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وصل شهيد وعدد من المصابين لمستشفى العودة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.
وفي الجنوب، قال مصدر بمستشفى ناصر إن قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، خلف شهيد وعددا من المصابين.
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