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7 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 26-06-2025 02:28 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر بمستشفى الشفاء للجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وصل شهيد وعدد من المصابين لمستشفى العودة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

وفي الجنوب، قال مصدر بمستشفى ناصر إن قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، خلف شهيد وعددا من المصابين.
 
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