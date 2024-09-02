7 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة

كما استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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