7 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، بقصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في محيط عيادة الرمال غرب مدينة غزة.

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كما استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.