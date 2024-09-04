7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مربع مسجد التقوى في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

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فيما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان شهيد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.