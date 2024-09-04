7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

فيما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان شهيد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني جراء قصف بالقذائف المدفعية استهدف مواطنين قرب شارع الدعوة شرق النصيرات وسط القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
33 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة
-
حماس: توابيت جديدة للأسرى بكل يوم إضافي لنتنياهو في حكم إسرائيل
-
إعلام إسرائيلي: الجيش سينسحب من فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة
-
الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة
-
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل التنكيل بالأسرى
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
-
فيلق القدس: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا
-
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة