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7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 04-09-2024 06:08 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل، جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مربع مسجد التقوى في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

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فيما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان شهيد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


كما استشهد فلسطيني جراء قصف بالقذائف المدفعية استهدف مواطنين قرب شارع الدعوة شرق النصيرات وسط القطاع.

 
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