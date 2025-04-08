7 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب 12 آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين منطقة المواصي بخانيونس جنوبي القطاع.

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