الثلاثاء 2025-04-08 10:22 م
 

7 شهداء جراء قصف الاحتلال في خانيونس

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 08-04-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب 12 آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين منطقة المواصي بخانيونس جنوبي القطاع.

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كما استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال لمصلى التوبة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

 
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