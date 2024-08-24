7 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن سيدة وطفلتها استشهدتا بقصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، فيما استشهد ثلاثة جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين في منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط القطاع.