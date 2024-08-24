7 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن سيدة وطفلتها استشهدتا بقصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، فيما استشهد ثلاثة جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين في منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط القطاع.
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