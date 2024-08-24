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7 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

جانب من قصف الاحتلال في غزة
غزة
السبت، 24-08-2024 06:12 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن سيدة وطفلتها استشهدتا بقصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، فيما استشهد ثلاثة جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين في منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط القطاع.

 

وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من انتشال جثماني شهيدين من شارع جامع صالح في السطر الغربي بخانيونس جنوبي القطاع.

 

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