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7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 12:53 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 7 فلسطينيين من بينهم نساء وأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في حي الزيتون شرق غزة.

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وكانت طائرات الاحتلال قصفت اليوم الثلاثاء مسجد القسام في مخيم النصيرات وسط القطاع.

 
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