7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 7 فلسطينيين من بينهم نساء وأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في حي الزيتون شرق غزة.

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