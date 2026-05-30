7 شهداء في غزة خلال 48 ساعة و 72,938 منذ بدء العدوان على القطاع

السبت، 30-05-2026 06:38 م
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن إجمالي عدد الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بلغ 7 شهداء ستةٌ منهم شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته، إضافة إلى 25 إصابة.اضافة اعلان


وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 929، وإجمالي عدد الإصابات 2,811 وإجمالي حالات الانتشال 781 جثماناً.

وذكرت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، أن العدد التراكمي للشهداء ارتفع إلى 72,938 والعدد التراكمي للإصابات وصل إلى 172,919 مصابًا، وتمت إضافة 112 شهيدًا للإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر أيار .
 
 


