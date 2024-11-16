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7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
السبت، 16-11-2024 03:59 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة فلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد طفل متأثرا بجروحه في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف مدفعي استهدف فلسطينيين بمحيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين .

وفا
 
gnews

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قصف عنيف على غزة

فلسطين 7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة



 


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