7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة فلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد طفل متأثرا بجروحه في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما استشهد فلسطيني آخر في قصف مدفعي استهدف فلسطينيين بمحيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وفي دير البلح وسط قطاع غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين .
وفا
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب
-
مستشفى العودة مهدد بالتوقف الكامل بسبب عدم تزويده بالإمدادات الطبية والوقود
-
مستعمرون يجبرون عائلة على إخلاء مسكنها وأرضها جنوب نابلس
-
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة
-
خمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة رفح
-
شهداء في قصف الاحتلال مدنيين في بيت لاهيا
-
بسبب هاتف .. حادث خطير بين طائرتي "إف 16" إسرائيليتين
-
11 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات الاحتلال على غزة ورفح