7 شهداء في قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين، أب وزوجته وأطفاله الثلاثة فجر اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال خيمة قرب مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

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