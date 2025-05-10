7 شهداء في قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد شخص إثر قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما استشهد آخر جراء إطلاق بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
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