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7 شهداء في قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة

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أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين، أب وزوجته وأطفاله الثلاثة فجر اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال خيمة قرب مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

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وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد شخص إثر قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما استشهد آخر جراء إطلاق بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

 
gnews

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