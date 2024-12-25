7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي أبو خاطر بجوار الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.
كما استُشهد فلسطينيان جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، واستُشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق الأمن العام شمال غربي مدينة غزة.
واستُشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، في قصف من طائرات الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفا
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