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7 شهداء وجرحى في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً جنوب غزة

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الثلاثاء، 24-09-2024 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفاد مصادر بأن المسعفين انتشلوا جثامين 7 شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة "حرب" في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل الفلسطينيين في تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

وفا
 
gnews

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