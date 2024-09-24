7 شهداء وجرحى في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً جنوب غزة

وأفاد مصادر بأن المسعفين انتشلوا جثامين 7 شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة "حرب" في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.
كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل الفلسطينيين في تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.
وفا
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