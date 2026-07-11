7 شهداء و28 مصابا خلال آخر 48 ساعة في قطاع غزة

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد، وشهيدا جرى انتشال جثمانه.
وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 كانون الثاني/يناير، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,098 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,535 إصابة، وسجلت 800 حالة انتشال.
وبينت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,221 شهيدا و173,643 مصابا.
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