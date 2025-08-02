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7 وفيات بسبب سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام
 
السبت، 02-08-2025 04:09 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، السبت، بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية بينهم طفل واحد، خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وأضافت أن إجمالي عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 169 شهيدا، من بينهم 93 طفلا.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة لاستمرار الحصار.
 
 
gnews

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