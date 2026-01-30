70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط إجراءات مشددة لقوات الاحتلال تفرضها على دخول المصلين.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.