70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ووفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
