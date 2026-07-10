70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

03:35 م

الوكيل الإخباري- أدى نحو 70 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.





