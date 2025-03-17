70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.
وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
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