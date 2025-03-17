70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

10:14 م

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الوكيل الإخباري- أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 17 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.



وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.