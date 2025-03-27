70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
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