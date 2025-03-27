الخميس 2025-03-27 10:27 م
 

70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الخميس، 27-03-2025 10:11 م
الوكيل الإخباري-   أدى 70 ألف مصل ومصلية، مساء الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
 
gnews

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