70 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء والتراويح في أول أيام رمضان بالمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 70 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك. اضافة اعلان





ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المسجد الأقصى المبارك بسلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعكس نواياه المبيتة لتغيير الوضع القائم فيه، وفقا للمستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي.