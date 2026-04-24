70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى نحو 70 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات وتضييقات فرضتها قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وأبوابها.





وأخرجت قوات الاحتلال المبعدين نظام أبو رموز والحاجة نفيسة خويص والناشط محمد أبو الحمص من منطقة طريق المجاهدين، واقتادتهم إلى خارج أسوار البلدة القديمة، ومنعتهم من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى.



وفي سياق متصل، حررت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات للدراجات النارية المتوقفة بالقرب من باب الساهرة، في إجراء تعسفي يستهدف المصلين.







