70 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام غالبيتهم من محافظة جنين

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن من بين الشهداء: 10 أطفال، وشهيدة من النساء، وشهيدان من كبار السن "المسنين".
وأشارت إلى أن عدد الشهداء حسب المحافظات، جاء على النحو التالي: جنين: 38 شهيدا، طوباس: 15 شهيدا، نابلس: 6 شهداء، طولكرم: 5 شهداء، الخليل: 3 شهداء،
بيت لحم: شهيدان، القدس: شهيد.
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