70 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام غالبيتهم من محافظة جنين

02:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719171 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد 70 فلسطينياً في محافظات الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم من محافظة جنين. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة، في بيان، أن من بين الشهداء: 10 أطفال، وشهيدة من النساء، وشهيدان من كبار السن "المسنين".



وأشارت إلى أن عدد الشهداء حسب المحافظات، جاء على النحو التالي: جنين: 38 شهيدا، طوباس: 15 شهيدا، نابلس: 6 شهداء، طولكرم: 5 شهداء، الخليل: 3 شهداء،



بيت لحم: شهيدان، القدس: شهيد.



