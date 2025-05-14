الأربعاء 2025-05-14 03:08 م
 

70 شهيداً و125 مصاباً بمجازر إسرائيلية في غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 14-05-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 125 آخرين، منذ فجر اليوم الأربعاء، نتيجة للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تعيق الأوضاع الميدانية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

 
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