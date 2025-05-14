70 شهيداً و125 مصاباً بمجازر إسرائيلية في غزة

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تعيق الأوضاع الميدانية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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