70 شهيداً و125 مصاباً بمجازر إسرائيلية في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 125 آخرين، منذ فجر اليوم الأربعاء، نتيجة للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تعيق الأوضاع الميدانية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.