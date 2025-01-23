 
الخميس 2025-01-23 11:51 م
 

%70 من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 23-01-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 70% من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها، وأن 59% من أنصار الليكود والصهيونية يؤيدون الصفقة.اضافة اعلان


وفيما عبّر 52% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن إنجاز صفقة التبادل تم بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال 17% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استئناف الحرب بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

عملة سورية

أسواق ومال مصرف سوريا المركزي يصدر تعميما لتجميد حسابات مرتبطة بنظام الأسد

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تنفذ مبادرة لزراعة الأشجار

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل تستعد لإطالة أمد البقاء في جنوب لبنان

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزير الداخلية: اطلاق الشهادات الرقمية في الأحوال المدنية مطلع الشهر المقبل

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تضرم النار بمنزلين ومركبة في مخيم جنين

ارشيفية

فلسطين %70 من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يواصل عقد لقاءات مع مسؤولين على هامش منتدى دافوس



 




الأكثر مشاهدة