10:20 م

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الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 70% من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلها، وأن 59% من أنصار الليكود والصهيونية يؤيدون الصفقة. اضافة اعلان





وفيما عبّر 52% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن إنجاز صفقة التبادل تم بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال 17% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استئناف الحرب بعد إتمام المرحلة الأولى من الصفقة.