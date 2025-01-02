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71 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 02-01-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت المدنيين العزل في قطاع غزة، وأسفرت عن ارتقاء 71 شهيداً، وإصابة العشرات.

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وأصاف المكتب في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إن ما تبقّى من المستشفيات امتلأت بالجرحى في ظلّ النقص الحاد في الموارد الطبية، مشيرًا إلى أن ما يزيد فظاعة الجريمة، منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثامين التي لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، خاصة في مناطق غزة وشمال القطاع، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.


وأشار المكتب في بيانه، أن هذا التَّصعيد يأتي في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع، واستهداف مقومات الحياة والبنية التحتية، وتدمير كل ما له صلة بالصمود الفلسطيني.


وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، وطالب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

 
gnews

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