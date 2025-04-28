71 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات القطاع 71 شهيدا، منهم 14 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و153 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان