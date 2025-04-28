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71 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة
غزة
 
الإثنين، 28-04-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل مستشفيات القطاع 71 شهيدا، منهم 14 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و153 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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