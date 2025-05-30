72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,321 شهيدًا و 123,770 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
وذكرت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025، بلغت 4,058 شهيدًا، 11,729 إصابة.
-
أخبار متعلقة
-
"أوتشا": غزة تتغذى بالتنقيط والجوع يقترب من مستويات كارثية
-
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنبني الدولة اليهودية في الضفة الغربية"
-
حماس: رد إسرائيل لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولازلنا نراجعه
-
20 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة
-
حماس: المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل لا يستجيب لمطالبنا
-
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين
-
واشنطن: إسرائيل وافقت على خطتنا لوقف إطلاق النار وحماس ما تزال تدرسها