72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن وصول مستشفيات القطاع 72 شهيدًا و 174 إصابة، خلال 24 ساعة.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.