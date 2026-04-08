72,315 العدد التراكمي للشهداء في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023

الوكيل الإخباري- وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية 3 شهداء متأثرين بإصاباتهم في مجزرة شرقي المغازي، و3 إصابات، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

