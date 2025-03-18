73% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء

وأشار المكتب، في بيان صحافي، إلى توزيع الشهداء على صعيد الأعمار على النحو الآتي: 174 من الأطفال، و 89 من فئة النساء، و 32 من فئة المسنين (كبار السن)، و 109 من فئة الرجال.
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