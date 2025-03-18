 
الثلاثاء 2025-03-18 08:45 م
 

73% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري-   أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه ومنذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين، راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات.

اضافة اعلان


وأشار المكتب، في بيان صحافي، إلى توزيع الشهداء على صعيد الأعمار على النحو الآتي: 174 من الأطفال، و 89 من فئة النساء، و 32 من فئة المسنين (كبار السن)، و 109 من فئة الرجال.

 

وأوضح أن "نسبة الضحايا الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من فئات (الأطفال والنساء والمسنين بلغ 73 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ ساعات فجر اليوم)، وهذا يؤكد أن الاحتلال لديه النية المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين وزير الخارجية الإسرائيلي: مستمرون بالهجوم على غزة

غزة

فلسطين اليونيسيف: نشعر بقلق بالغ على أطفال غزة بعد الغارات الإسرائيلية

علم روسيا

فلسطين روسيا تطالب إسرائيل بالعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

تقنية عرض النقاط الكمومية من سامسونج تحصل على اعتماد "خالية من الكادميوم" وشهادة SGS

أخبار الشركات تقنية عرض النقاط الكمومية من سامسونج تحصل على اعتماد "خالية من الكادميوم" وشهادة SGS

غزة

فلسطين 73% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن في تربية الطيبة والوسطية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: استئناف العدوان على غزة لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع

الأردنية للطيران

أخبار الشركات فرصة عمل في الأردنية للطيران



 
 




الأكثر مشاهدة