73% من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء

الوكيل الإخباري- أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه ومنذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين، راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات.

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وأشار المكتب، في بيان صحافي، إلى توزيع الشهداء على صعيد الأعمار على النحو الآتي: 174 من الأطفال، و 89 من فئة النساء، و 32 من فئة المسنين (كبار السن)، و 109 من فئة الرجال.