73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء جدد، و43 إصابة.
وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,041 شهيدا، والإصابات إلى 3,372، فيما جرى انتشال 786 جثمانا.
وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
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