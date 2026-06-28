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73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطينيون يصلون الجنازة على جثمان شهيد في مدينة غزة
فلسطينيون يصلون الجنازة على جثمان شهيد في مدينة غزة
 
الأحد، 28-06-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,054 شهيدا، و173,480 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء جدد، و43 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,041 شهيدا، والإصابات إلى 3,372، فيما جرى انتشال 786 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


gnews

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