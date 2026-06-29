73,058 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

12:45 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,058 شهيدا، و173,488 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأضافت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 4 شهداء جدد، و8 إصابات.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,045 شهيدا، والإصابات إلى 3,380، فيما جرى انتشال 786 جثمانا.



وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.





